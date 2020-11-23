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МВД сообщило о задержании 345 участников массовых мероприятий 22 ноября

23.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По всей Беларуси 22 ноября в места содержания задержанных за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» водворено 345 человек, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

МВД сообщило о задержании 345 участников массовых мероприятий 22 ноября

Она отметила, что по фактам «активного сопротивления» сотрудникам органов внутренних дел, а также «блокирования движения» проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Чемоданова утверждает, что «несмотря на многочисленные призывы деструктивных телеграм-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы».

«В различных районах Минска протестующие собирались группами, — констатировала представитель МВД. — Граждан неоднократно предупреждали о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, однако отдельные из них выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств».

Чемоданова отметила, что в выходные зарегистрировано «три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки» — в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в Минском районе проводится проверка по факту «размещения и поджога» автомобильных шин на обочине дороги МинскВитебск и возле расположенного там подземного перехода.

22 ноября в столице и ряде других городов прошли десятки локальных маршей «против фашизма». Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, протестующие изменили тактику: вместо одного марша организовали шествия в рамках районов и микрорайонов.

В списке задержанных правозащитного центра «Весна» фигурирует 389 имен. Неделей ранее их было больше тысячи.

Марш против фашизма стал 15-й воскресной акцией после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности виновных в избиении мирных демонстрантов и их пытках.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По всей Беларуси 22 ноября в места содержания задержанных за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» водворено 345 человек, сообщила в своем...
 
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