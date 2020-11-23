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Более 200 домов в Березино остались без воды из-за аварии

23.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Березино из-за прорыва трубопровода 240 частных домов полдня были без воды.

Более 200 домов в Березино остались без воды из-за аварии

По информации МЧС, утром 22 ноября поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 225 мм по улице Мультана, 72.

В 15:50 водоснабжение потребителей восстановлено.

 
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В Березино из-за прорыва трубопровода 240 частных домов полдня были без воды.
 
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