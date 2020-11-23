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Более 200 домов в Березино остались без воды из-за аварии
Источник материала: Навiны
В Березино из-за прорыва трубопровода 240 частных домов полдня были без воды.
По информации МЧС, утром 22 ноября поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 225 мм по улице Мультана, 72.
В 15:50 водоснабжение потребителей восстановлено.
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В Березино из-за прорыва трубопровода 240 частных домов полдня были без воды.
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