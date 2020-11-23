5 витаминов, которых вам не хватает осенью и зимой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Солнечный свет – важный источник не только хорошего настроения, но и крепкого здоровья. Но в осенне-зимний период каждый сталкивается с нехваткой солнечной "подзарядки", и организм начинает бить тревогу. Вот почему нужно уделять внимание количеству и качеству витаминов, которые вы употребляете. В каких из них человек особенно нуждается осенью и зимой – разбираемся вместе со Sputnik.

Витамин С

Авторитет в сфере красоты, витамин С следует восполнить не только ради цветущего внешнего вида, но и для укрепления иммунитета. Именно он отвечает за обменные процессы в организме, восполняет вашу энергию и безжалостно расправляется с вредными токсинами.

Витамин А (ретинол)

Ретинол, или витамин А, славится сильнейшим противовоспалительным эффектом. Положительно влияет на состояние кожи и волос – избавляет от шелушений и возвращает натуральный блеск. Ретинол следует искать в морковке, хурме, тыкве, яичных желтках, а также в маслах.

Витамин Е

Витамин Е, или токоферол, улучшает кровообращение и помогает справляться с умственными нагрузками. Сильнейший антиоксидант замедляет образование свободных радикалов и оберегает от стресса. Витамин можно найти в шпинате, орехах, яблоках и нежирном мясе.

Витамины группы В

Укрепляют нервную систему, повышая стрессоустойчивость и снижая нервозность. Также витамины этой группы борются с бессонницей, заживляют трещинки в уголках губ и укрепляют волосы и ногти. Чтобы получить нужную дозу витаминов, обратите внимание на гречку, орехи, субпродукты и "молочку".

Витамин D

Настоящее лекарство осенне-зимнего сезона – витамин D повышает иммунитет, синтезирует гормоны, а также борется с сезонной апатией и усталостью. Ищите его в красной рыбе, сливочном масле и яйцах.

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