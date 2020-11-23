Продешевил: житель Борисова украл шуруповерт за 600 рублей, а продал за 20

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент случился утром в понедельник, 23 ноября. Пропажу заметила заведующая одного из местных строительных магазинов, рассказали Sputnik в УВД Минского облисполкома.

Как выяснилось, борисовчанин украл профессиональный шуруповерт японской марки Makita стоимостью почти 600 рублей и на момент задержания уже успел продать инструмент всего за 20 рублей. Сотрудники милиции изучили камеры видеонаблюдения: на них видно, как мужчина подходит к стеллажу, быстро осматривает дорогой инструмент, после чего кладет его под одежду и, как ни в чем не бывало, уходит из торгового центра.

Спустя некоторое время вора задержали около железнодорожного вокзала, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту, которым оказался неработающий 40-летний местный житель, грозит до трех лет лишения свободы.

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