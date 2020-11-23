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Испытания модернизированной боевой машины ЗРК "Оса" проходят в Беларуси

23.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. В результате опытно-конструкторских работ по модернизации боевой машины ЗРК "Оса" был создан новый перспективный образец вооружения 9А33-2Б, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

YouTube / Госкомвоенпром РБ
Беларусь провела успешное испытание опытного образца боевой машины ЗРК "Оса"

Специалисты ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" представили боевую машину зенитно-ракетного комплекса, которая имеет улучшенные характеристики по обнаружению и поражению воздушных целей.

Боевая машина 9А33-2Б обладает высоким уровнем помехозащищенности, оснащена тренажно-имитационной аппаратурой. При этом она адаптирована к шасси производства МАЗ.

"С целью подтверждения заявленных характеристик и возможности принятия ее на вооружение Вооруженных сил организовано проведение исследовательских испытаний первого образца вооружения в одной из воинских частей ВВС и войск ПВО, которые начались в ноябре текущего года и продлятся до апреля 2021 года", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Белорусские военные оценят боевые качества модернизированной техники в реальных условиях, в том числе и на армейских полигонах.

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Теги: Минск
 
 
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Отечественные оружейники применили собственные конструкторские решения при модернизации зенитно-ракетного комплекса, которые теперь требуют апробации.
 
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