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МВД уточнило число задержанных в воскресенье и рассказало об инцидентах на железной дороге
23.11.2020 13:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
По сообщению МВД, 22 ноября было задержано 345 человек.
В сообщении пресс-секретаря министерства говорится, что протесты не были поддержаны в регионах, акции проходили в основном в столице. Зафиксированы случаи блокирования движения транспорта на проезжей части. Утверждается также, что среди протестующих были лица, агрессивно настроенные и находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Всего вчера по стране в места содержания задержанных водворены 345 человек.
Кроме того, в выходные зарегистрированы три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, сообщает МВД.
Также в Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск - Витебск и возле расположенного там подземного перехода.
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По сообщению МВД, 22 ноября было задержано 345 человек.
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