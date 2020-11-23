МВД уточнило число задержанных в воскресенье и рассказало об инцидентах на железной дороге

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

По сообщению МВД, 22 ноября было задержано 345 человек.

В сообщении пресс-секретаря министерства говорится, что протесты не были поддержаны в регионах, акции проходили в основном в столице. Зафиксированы случаи блокирования движения транспорта на проезжей части. Утверждается также, что среди протестующих были лица, агрессивно настроенные и находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Всего вчера по стране в места содержания задержанных водворены 345 человек.

Кроме того, в выходные зарегистрированы три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела, сообщает МВД.

Также в Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск - Витебск и возле расположенного там подземного перехода.