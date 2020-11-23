|
В Канаде остановили машину с просроченным на 30 лет номерным знаком
Источник материала: Onliner
Сотрудник полиции в Торонто остановил машину, у которой срок действия номерного знака истек 30 лет назад. Владелец последний раз продлял номер в августе 1989 года. Полицейскому, который остановил нарушителя, было 8 лет, когда этот знак стал просроченным, с юмором
Автовладелец получил штраф в размере 110 долларов. За три десятка лет он впервые попался полиции с данным нарушением. Любопытно, что стоимость продления номера в Канаде — 120 долларов. Таким образом, владелец просроченного номера неплохо так сэкономил за 30 лет.
В Канаде обычно не штрафуют людей, которые на пару месяцев просрочили получение заветного стикера. Это считается мелким нарушением (куда более серьезно — отсутствие страховки). Полицейские, как правило, выносят устное предупреждение и отпускают автовладельцев без штрафа. Но в данном случае мужчину обязали выплатить все 110 долларов.
Полиция отмечает, что это даже не рекорд. Не так давно они остановили машину, у которой последняя наклейка с продлением срока действия номера была получена в 1984 году.
черный, хетчбэк, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
красный, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник полиции в Торонто остановил машину, у которой срок действия номерного знака истек 30 лет назад. Владелец последний раз продлял номер в августе 1989 года....
|
Архив (Разное)