В Канаде остановили машину с просроченным на 30 лет номерным знаком

Источник материала: Onliner

Сотрудник полиции в Торонто остановил машину, у которой срок действия номерного знака истек 30 лет назад. Владелец последний раз продлял номер в августе 1989 года. Полицейскому, который остановил нарушителя, было 8 лет, когда этот знак стал просроченным, с юмором отмечает пресс-служба TPS Traffic Services. В Канаде продлять номерные знаки нужно каждый год.

Автовладелец получил штраф в размере 110 долларов. За три десятка лет он впервые попался полиции с данным нарушением. Любопытно, что стоимость продления номера в Канаде — 120 долларов. Таким образом, владелец просроченного номера неплохо так сэкономил за 30 лет.

В Канаде обычно не штрафуют людей, которые на пару месяцев просрочили получение заветного стикера. Это считается мелким нарушением (куда более серьезно — отсутствие страховки). Полицейские, как правило, выносят устное предупреждение и отпускают автовладельцев без штрафа. Но в данном случае мужчину обязали выплатить все 110 долларов.

Полиция отмечает, что это даже не рекорд. Не так давно они остановили машину, у которой последняя наклейка с продлением срока действия номера была получена в 1984 году.