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Россия прощается с плоской шкалой подоходного налога

23.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения", передает ТАСС.

В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги.

При этом подчеркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.

В части администрирования повышенной ставки НДФЛ в размере 15% предусматривается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

 
 
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Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.
 
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