ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мама, мне страшно!" Люди с оружием задерживают граждан на глазах у детей

23.11.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Днем 22 ноября в Минске в районе станции метро «Спортивная» силовики с оружием проводили задержания на глазах у прохожих с детьми.

Безоружных мужчин силовики ставили на колени и клали на землю, а потом вели в автобус.


В Беларуси 22 ноября по всей стране люди вышли на акции протеста. В Минске демонстранты собирались локально и двигались колоннами по 20-100-1000 человек в своих районах, пока не объединялись. Некоторым объединиться удалось, некоторых – разгоняли и задерживали, в том числе применяя спецсредства.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 22 ноября в Минске в районе станции метро «Спортивная» силовики с оружием проводили задержания на глазах у прохожих с детьми.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ваши вопросы заставляют меня оправдываться». Как выглядит диалог с квартирным аферистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика