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"Мама, мне страшно!" Люди с оружием задерживают граждан на глазах у детей
Источник материала: Партизан
Днем 22 ноября в Минске в районе станции метро «Спортивная» силовики с оружием проводили задержания на глазах у прохожих с детьми.
Безоружных мужчин силовики ставили на колени и клали на землю, а потом вели в автобус.
В Беларуси 22 ноября по всей стране люди вышли на акции протеста. В Минске демонстранты собирались локально и двигались колоннами по 20-100-1000 человек в своих районах, пока не объединялись. Некоторым объединиться удалось, некоторых – разгоняли и задерживали, в том числе применяя спецсредства.
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Днем 22 ноября в Минске в районе станции метро «Спортивная» силовики с оружием проводили задержания на глазах у прохожих с детьми.
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