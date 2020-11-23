Специалисты оценили, насколько сложно починить iPhone 12 Pro Max

Источник материала: Tut.by

Специалисты специализированного ресурса iFixit оценили, насколько сложно починить самый большой смартфон компании Apple — iPhone 12 Pro Max. Об этом сообщает The Verge .



Фото: iFixit

Эксперты ресурса говорят: благодаря увеличенным габаритам корпуса некоторые элементы внутри расположены иначе в сравнении с другими, более миниатюрными двенадцатыми «айфонами».

В iFixit также подтвердили, что в 12 Pro Max используется камера с увеличенным по размеру (примерно на 47%) 12-мегапиксельным сенсором. Apple не соврала и про систему сдвига матрицы, призванной нивелировать движения рук пользователя при съемке. А еще инженеры ресурса отметили, что благодаря своим габаритам в корпус 12 Pro Max вместились более крупные и мощные вибромоторчик Taptic Engine и динамики.

В активе iPhone 12 Pro Max большой L-образный аккумулятор емкостью в 14,13 Вт·ч. В тех же iPhone 12 и iPhone 12 Pro используются батареи на 10,78 Вт·ч, в iPhone 12 mini — на 8,57 Вт·ч. Но есть нюанс: в прошлогоднем iPhone 11 Pro Max аккумулятор, пускай и незначительно, но все же был объемнее — на 15,04 Вт·ч.

Ремонтопригодность девайса оценили в шесть из десяти баллов. В 3DNews уточняют: специалисты отметили простоту замены дисплея и аккумулятора, а также модульность большинства компонентов. Смартфон мог бы получить и более высокий балл, если бы не применение нестандартных винтов, защиту от воды и необходимость замены всего корпуса для замены разбитого стекла задней панели.

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