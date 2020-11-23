Журналисты за решеткой. Александра Квиткевич выполняла работу - получила 15 суток

Источник материала: Tut.by

Количество задержаний журналистов после президентских выборов уже перевалило за 360. Сегодня 16 наших коллег остаются за решеткой, двое из них — журналисты TUT.BY. Наша Катерина Борисевич находится в СИЗО КГБ, в отношении нее возбуждено уголовное дело. А Александра Квиткевич мотает на Окрестина 15 суток административного ареста: вышла освещать марш пенсионеров, а оказалась в ИВС (потом — в ЦИП). Обе выполняли свою работу, а попали за решетку.





Утро прошлого понедельника получилось каким-то сумбурным. Накануне переживали за нашу коллегу Юлю Альгерчик. Ее вместе с дочкой задержали на «Площади перемен», а из РУВД их отпустили уже ночью.

Также утром выяснилось, что некоторые коллеги приболели и надо решить, кому идти на уже привычный марш мудрости по понедельникам. Вызвалась Саша Квиткевич. Еще неудачно пошутили, что на улице холодно, если вдруг что, то второй вечер подряд не будем караулить коллег под РУВД. Посмеялись. К обеду Саша отправилась освещать марш, а к вечеру мы уже искали ее по РУВД, а потом ждали у Окрестина.

В среду был суд, показания засекреченного свидетеля из милиции: Саша якобы выкрикивала лозунги на марше и принимала в нем активное участие, а вовсе не выполняла работу журналиста. Место задержания не совпадает с указанным в протоколе? На Саше был бейдж? Есть видео, где она держится на расстоянии от колонны? Плевать! Судья Анастасия Ачалова назначает 15 суток административного ареста.

Лозунги? Наша Саша? При других обстоятельствах посмеялись бы с коллегами над такой шуткой. Но сейчас не до шуток.

Саша Квиткевич из числа перфекционистов. Что в работе, что в других делах. Если она за что-то берется, это должно быть сделано максимально хорошо. И если Саша, выполняя редзадание, что-то пропустит и это появится в каком-то другом СМИ, то потом будут переживания и самоедство. И невозможно даже представить, что она выкрикивала на марше лозунги, рискуя что-то упустить, недослышать, из-за чего могло пострадать качество ее работы.

К тому же Саша не может терпеть глупость. Выйти освещать марш и при этом выкрикивать лозунги как раз из разряда глупостей. Не говоря уже о том, что это противоречит профессиональному кодексу журналиста. Саша не могла себе этого позволить. Саша принципиальная и тактичная.

Главное Сашино хобби — кулинария. Сколько ее тортов мы перепробовали с коллегами — это полный восторг! Но если, по мнению Саши, какое-то блюдо получится недостаточно хорошим, то оно будет переделано столько раз, пока не выйдет идеальным.

Саша и в журналистике такая же настойчивая, дотошная, даже упертая. Если нужно разобраться в изменениях в законодательстве — это к Саше. Она распечатает документы, сядет и будет с карандашом сравнивать, чтобы понять, что же новое ввели. Еще и найдет нестыковки . Разберется, что не так с надбавками медикам за работу с COVID-19 или в чем власти промахнулись, когда вводили новую схему расчета зарплат бюджетников .

Саша любит ездить в командировки. Ей нравится общаться с людьми, особенно с теми, кто увлечен своим делом. Вот, к примеру, история фермера, который на туях и клубнике заработал на квартиру в Минске, или семьи, которая выращивает в столице цветы . Или другого фермера — который делает бизнес на салатах .

Нужно оперативно оказаться на месте событий? Саша здесь незаменима. Бросит все дела и понесется. Соберет материал, а заодно еще и сделает хорошие фотографии . В головной офис Белгазпромбанка пришли силовики , надо бежать на место, дежурить неизвестно сколько — не вопрос. Срочно подъехать к дому Виктора Бабарико, где проходит обыск , — тоже не вопрос. Поехать с самого утра к проходной МТЗ, где собрались люди , которых позже будет разгонять ОМОН, — пожалуйста. Как и сорваться поехать вместе с родственниками и деканами встречать у РУВД задержанных студентов .

Саше нравится проверять, тестировать, как работает или не работает какое-то нововведение. К примеру, выясняла, как так получилось, что самозанятым можно было по указу торговать на рынке, а на практике — нет . Ей нравятся эксперименты вроде того, можно ли прожить за минимальный потребительский бюджет .

Она заметит мелочи и детали, на которые многие другие не обратят внимания. Очень важное и нужное качество для журналиста. Это помогает, к примеру, найти героя, когда, казалось бы, уже нет никаких зацепок. Так было с поиском могилевчанки Светланы, которую показали по госТВ как пострадавшую по делу Белгазпромбанка. После сюжета осталось много вопросов, ответить на которые могла только сама героиня, а найти ее оказалось непростым делом.

А еще Саша всегда учится чему-то новому. Надо освоить какую-то новую программу, чтобы делать инфографику? Без проблем.

Саша всегда готова помочь, даже если это в ущерб ее интересам. Учится играть на гитаре и делает заметные успехи, поет. Шьет и вяжет. Любит собирать грибы и кататься на велосипеде. Кажется, не существует того, чего бы у нее не получилось, если уж за что-то взялась. Надо — может собрать кровать или прикрутить плинтусы к полу.

Такой знаем Сашу мы, коллеги. Такой ее знают родители и брат. И маме Саши, пожалуй, сейчас сложнее всего. И я не знаю, как ей пояснить, почему ее дочка оказалась за решеткой, находясь на работе.

Может быть, Анастасия Ачалова, которую назначили судьей Ленинского района Минска немногим больше месяца назад, объяснит маме, почему ее дочь в принципе попала на Окрестина и почему ей дали сразу 15 суток? И почему решение суда основывается лишь на показаниях анонимного свидетеля в маске? И почему суд отказался истребовать и приобщить записи с камер видеонаблюдения? А ведь они могли бы подтвердить, что Сашу задерживали у филармонии, а не на противоположной стороне, как говорил засекреченный свидетель из милиции. Тем более что на углу здания Независимости, 48 и Мулявина, 2 есть камера-«купол», которая, по всей видимости, захватывает площадку перед филармонией. Именно в этом месте Саша в последний раз выходила на связь.

Саша уже седьмые сутки за решеткой. И мы ее очень ждем на свободе. И есть предчувствие, что едва ли не на следующий день Саша будет готова мчаться за очередными новостями. Если не в этот же.

А еще Саша, надеемся, допишет тексты о том, почему подорожал сахар; что происходит с зарплатами бюджетников; на каких предприятиях часть зарплаты выдают продукцией. Она не успела доделать эти тексты, потому что оказалась за решеткой.

Журналисты не должны оказываться на «сутках» или преследоваться уголовно за то, что выполняют свою работу.

Мы считаем преследование журналистов циничной местью властей за неудобную правду, которую мы доносим до жителей страны.

Мы требуем прекратить преследование белорусских журналистов!

Материалы Александры Квиткевич можно прочесть по ссылке .