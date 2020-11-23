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Закрыта станция метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости
Источник материала: Навiны
С 13:45 закрыта станция метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Формулировка традиционная: «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
С площади Независимости по понедельникам начинается шествие пенсионеров (Марш мудрости) и врачей, которые протестуют против фальсификации итогов августовских президентских выборов и прекращения насилия со стороны силовиков.
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С 13:45 закрыта станция метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Формулировка традиционная: «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
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