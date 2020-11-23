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Наряды из кукурузы и поле вместо сцены: китаянка покоряет соцсети - видео

23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Организаторам "Дожинок" на заметку: китайская артистка Шен Ю Чуань покорила сердца сотен тысяч пользователей локальных соцсетей. Она изготавливает необычные наряды из травы и стеблей кукурузы, а потом еще и дает концерты прямо на поле.

У Шен Ю Чуань есть опыт работы в сельском хозяйстве. А еще она очень любит модные показы, ей нравится изучать наряды актрис. Но позволить себе дорогое модное платье девушка не может. При этом артистка уверена - правильное платье само по себе может стать хорошим шоу.

Так и вышло - ее наряды покорили сердца уже сотен тысяч человек.

А ведь шить такую необычную одежду китаянка начала совсем недавно - только прошлой осенью. К зиме работы в сельхозсфере становится меньше, а вот свободного времени - больше.

Больше всего ее подписчикам понравилось платье, сделанное из сухой травы. Шен Ю Чуань считает, что если есть мечта, то сцену можно найти где угодно.

Смотрите на видео, как выглядят эти необычные наряды - и как кукурузное поле превращается в настоящую сцену.

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Если есть мечта, сценой может стать что угодно, считает артистка, покорившая китайские соцсети. Смотрите, как она поет на кукурузном поле, облачившись в платье,...
 
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