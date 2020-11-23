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Агроралли: сравниваем заезды на тракторах в Тайланде и Беларуси - видео
23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Необычное ралли прошло в Тайланде. Трактора, которые работают на рисовых полях вышли на старт. Эти машины в народе называют "железными буйволами". Такие "буйволы" есть почти в каждом доме.
Когда сезон сбора урожая подходит к концу, трактора используют не для работы, а для веселья - соревнуются в скорости.
А помните, как
Сравните тайский и белорусский заезды - кто маневренее и кто меньше боится бездорожья.
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В Тайланде трактор не боится воды, а в Беларуси - грязи. Сравниваем агроралли в двух совершенно непохожих странах.
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