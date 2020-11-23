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Агроралли: сравниваем заезды на тракторах в Тайланде и Беларуси - видео

23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Необычное ралли прошло в Тайланде. Трактора, которые работают на рисовых полях вышли на старт. Эти машины в народе называют "железными буйволами". Такие "буйволы" есть почти в каждом доме.

Когда сезон сбора урожая подходит к концу, трактора используют не для работы, а для веселья - соревнуются в скорости.

А помните, как похожий заезд проходил с белорусскими тракторами? Три года назад они поучаствовали в ралли "Париж-Мосар". В заезде стартовали два гусеничных и шесть колесных тракторов производства МТЗ.

Сравните тайский и белорусский заезды - кто маневренее и кто меньше боится бездорожья.

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В Тайланде трактор не боится воды, а в Беларуси - грязи. Сравниваем агроралли в двух совершенно непохожих странах.
 
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