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Эксперт пояснил, кто отлучил Лукашенко от церкви
23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ряд информационных источников сообщает, что накануне автокефальный архиепископ Святослав Логин отлучил от церкви Александра Лукашенко, это произошло на богослужении в Торонто. Легитимна ли белорусская автокефальная церковь, сколько прихожан она насчитывает и какова ее история, слушателям радио Sputnik рассказал проректор по научной работе Минской духовной академии Александр Слесарев.
© Sputnik Максим Богданович
"Эта церковь возникла в 1948 году при поддержке белорусской эмиграции. Следует заметить, что большинство белорусских священников, которые оказались в эмиграции после Второй мировой войны, перешли в канонически признанные церковные юрисдикции. Лишь единицы поддержали идею белорусской автокефальной православной церкви. В 60-х годах 20 века Священный синод Константинопольского патриархата принял постановление, в котором декларировалась недействительность всех богослужений, которые совершаются в белорусской автокефальной церкви и неканонические характер этой организации", – отметил Слесарев.
По словам эксперта, эта автокефальная организация не является влиятельной, не имеет убедительного количества паствы, она не имеет признания и канонического статуса в православном мире.
Комментарий проректора по научной работе Минской духовной академии, кандидата богословия Александра Слесарева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что такое Белорусская автокефальная церковь – комментарий проректора по научной работе Минской духовной академии Александра Слесарева.
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