|
Лукашенко недоволен отсутствием патриотизма - видео
23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава государства Александр Лукашенко призвал ликвидировать недостаток патриотического воспитания на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.
"Мы видим как один из основных недостатков отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков", –
Особенно он недоволен отсутствием патриотичных настроений у студентов и видит в этом связь с тем, что они не прошли службу в Вооруженных Силах.
"Не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы", – сказал Лукашенко и призвал "ликвидировать" пробел в патриотическом воспитании.
Заявление Лукашенко о нехватке патриотизма – на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поинтересовался у министра обороны, каким образом в стране будут ликвидировать пробел в сфере патриотического воспитания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)