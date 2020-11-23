ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко недоволен отсутствием патриотизма - видео

23.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко призвал ликвидировать недостаток патриотического воспитания на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

YouTube / Sputnik Беларусь
Кубраков вместо Караева: Лукашенко о выборе нового главы МВД

"Мы видим как один из основных недостатков отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков", – отметил Лукашенко.

Особенно он недоволен отсутствием патриотичных настроений у студентов и видит в этом связь с тем, что они не прошли службу в Вооруженных Силах.

"Не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы", – сказал Лукашенко и призвал "ликвидировать" пробел в патриотическом воспитании.

Заявление Лукашенко о нехватке патриотизма – на видео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поинтересовался у министра обороны, каким образом в стране будут ликвидировать пробел в сфере патриотического воспитания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Закрыта станция метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика