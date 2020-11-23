Лукашенко недоволен отсутствием патриотизма - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко призвал ликвидировать недостаток патриотического воспитания на встрече с министром обороны Виктором Хрениным.

"Мы видим как один из основных недостатков отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков", – отметил Лукашенко.

Особенно он недоволен отсутствием патриотичных настроений у студентов и видит в этом связь с тем, что они не прошли службу в Вооруженных Силах.

"Не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы", – сказал Лукашенко и призвал "ликвидировать" пробел в патриотическом воспитании.

Заявление Лукашенко о нехватке патриотизма – на видео.