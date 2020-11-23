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«Беларуский» – одно из главных слов мира в 2020 году

23.11.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ежегодно Оксфордский словарь выбирает одно главное слово, которое характеризует весь прошедший год. Но не в этот раз – ученые-лингвисты решили, что 2020 год просто невозможно уместить всего в одно слово. И отказались от этой идеи. 

Вместо этого Оксфордский словарь выпустил отчет, в котором проанализировал новые явления в английском языке. А заодно выбрал главные слова каждого месяца в 2020-м. 

И одним из главных слов августа 2020-го стало прилагательное «беларуский». 

Также среди главных слов 2020-го оказались: «COVID-19», «коронарус», «Black Lives Matter», «локдаун» и «импичмент».

Фото обложки: TUT.by.

 
 
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Ежегодно Оксфордский словарь выбирает одно главное слово, которое характеризует весь прошедший год. Но не в этот раз – ученые-лингвисты решили, что 2020 год просто...
 
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