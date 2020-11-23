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МИД Беларуси прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

23.11.2020 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: livejournal.com

22 ноября вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу. Беларусь выразила по этому поводу глубокое сожаление.

«Разработанный как раз по инициативе США в первые годы после окончания холодной войны ДОН остается одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока, который обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере, - говорится в сообщении МИД. - Четвертая конференция по рассмотрению выполнения Договора, прошедшая 7-9 октября 2020 г., подтвердила востребованность ДОН как уникальной меры доверия и неотъемлемого элемента системы евроатлантической безопасности. США были одним из ключевых участников Договора и вносили существенный вклад в его успешное выполнение. Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность Договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями. Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество «открытого неба» не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве».

Ранее о своем сожалении в связи с решением США сообщили в Кремле. Документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 
 
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22 ноября вступило в силу решение США о выходе из Договора по открытому небу. Беларусь выразила по этому поводу глубокое сожаление.
 
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