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За 2020 год на строительство направят 4000 многодетных семей из Минска, но далеко не все построят жилье в столице
Источник материала: Onliner
В Минске с начала года на улучшение жилищных условий уже направлено 2,4 тыс. многодетных семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года. Всего в очереди на жилье стоит 6,3 тыс. многодетных семей в столице. Об этом рассказала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич,
Для многодетных администрациям районов уже выделено 1536 квартир в 15 объектах строительства, в том числе в двух домах в Смолевичах. Сейчас идет сбор заявлений и распределение жилья между семьями. Только за минувшую неделю уже выделена 291 квартира. До конца года администрациям районов будет выделено еще 11 объектов строительства на 1629 квартир.
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За 2020 год на строительство направят 4000 многодетных семей из Минска, но далеко не все построят жилье в столице
В Минске с начала года на улучшение жилищных условий уже направлено 2,4 тыс. многодетных семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года. Всего в очереди на...
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