За 2020 год на строительство направят 4000 многодетных семей из Минска, но далеко не все построят жилье в столице

Источник материала: Onliner

В Минске с начала года на улучшение жилищных условий уже направлено 2,4 тыс. многодетных семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года. Всего в очереди на жилье стоит 6,3 тыс. многодетных семей в столице. Об этом рассказала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Для многодетных администрациям районов уже выделено 1536 квартир в 15 объектах строительства, в том числе в двух домах в Смолевичах. Сейчас идет сбор заявлений и распределение жилья между семьями. Только за минувшую неделю уже выделена 291 квартира. До конца года администрациям районов будет выделено еще 11 объектов строительства на 1629 квартир.