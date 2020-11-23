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Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»

23.11.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске снова вводятся временные ограничения движения в центральной части города, наши читатели сообщают о перекрытиях на подъездах к площади Независимости.

«ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости со стороны улицы Бобруйской. То же самое со стороны улиц Свердлова и Кирова», — рассказывают читатели.

Сообщается, что на площади Независимости не останавливается общественный транспорт. «Минсктранс» сообщает, что на проспекте Независимости с 13:47 временно отменено выполнение остановок на остановочных пунктах «Площадь Независимости» и «Володарского».

Въезд на проспект перекрыт и со стороны улицы Янки Купалы. Закрыт проезд к проспекту по Городскому Валу.

Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»
Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»

Такое уже случалось и не раз. Ранее ГАИ применяла тактику поэтапного ограничения движения транспорта во время протестных акций в Минске. Тогда отмечалось, что это делается «в целях обеспечения безопасности граждан, двигающихся вдоль проспекта Независимости и периодически осуществляющих выход на проезжую часть».

Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»

Между тем, по информации сервиса «Яндекс.Карты», в Минске сейчас 3-балльные пробки. Осложнение движения есть в центре, а также в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Сурганова. Сообщается, что там также перекрыто движение.

Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске снова вводятся временные ограничения движения в центральной части города, наши читатели сообщают о перекрытиях на подъездах к площади...
 
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