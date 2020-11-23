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В Минске проходит марш пенсионеров
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске проходит «Марш мудрости» — столичные пенсионеры выходят выразить свою гражданскую позицию. К пожилым людям присоединились и работники здравоохранения, чтобы в случае чего оказать медпомощь участникам акции.
Еще до начала шествия столичная подземка попросила прощения за неудобства и заявила о закрытии вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Поезда не останавливались на данной станции до 14:13. Затем метрополитен начал работать в штатном режиме.
К тому моменту участники марша уже начали свое ставшее традиционным шествие по проспекту Независимости. Их просили разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционировано, но реакции не последовало.
При этом с улицы Свердлова перекрыли выезд на проспект в сторону Октябрьской. Въезд с Городского Вала также перекрывался. Движение транспорта останавливалось в двух полосах.
Читатели сообщают о перекрытии проспекта возле цирка. Возле Академии наук также замечены патрули ГАИ.
Пенсионеры прошли привычным маршрутом, минуя здание КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных бусов. При этом сообщалось о точечных задержаниях.
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Сегодня в Минске проходит «Марш мудрости» — столичные пенсионеры выходят выразить свою гражданскую позицию. К пожилым людям присоединились и работники...
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