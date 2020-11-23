В Минске проходит марш пенсионеров

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходит «Марш мудрости» — столичные пенсионеры выходят выразить свою гражданскую позицию. К пожилым людям присоединились и работники здравоохранения, чтобы в случае чего оказать медпомощь участникам акции.

Еще до начала шествия столичная подземка попросила прощения за неудобства и заявила о закрытии вестибюля №2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Поезда не останавливались на данной станции до 14:13. Затем метрополитен начал работать в штатном режиме.

К тому моменту участники марша уже начали свое ставшее традиционным шествие по проспекту Независимости. Их просили разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционировано, но реакции не последовало.

При этом с улицы Свердлова перекрыли выезд на проспект в сторону Октябрьской. Въезд с Городского Вала также перекрывался. Движение транспорта останавливалось в двух полосах.





Читатели сообщают о перекрытии проспекта возле цирка. Возле Академии наук также замечены патрули ГАИ.

Пенсионеры прошли привычным маршрутом, минуя здание КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных бусов. При этом сообщалось о точечных задержаниях.