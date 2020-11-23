Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров

Источник материала: Onliner

Умение эффективно организовать жилое пространство на минимальной площади приобретает особое значение для дизайнеров и архитекторов. В крупных городах развитых стран цены на недвижимость бьют рекорды, в связи с чем все больше и больше их жителей вынуждены покупать микроквартиры. Каждый такой опыт по-своему интересен.

В данном случае речь идет о Париже и студии площадью всего 12 кв. м в историческом здании начала XX века. Для успешной реализации своих идей автор проекта Николя Пайе освободил внутреннее пространство от всех перегородок и создал новую планировку, разделив квартиру на три функциональные зоны. Примерно половина площади разделена поровну между кухней (она реализована открытой) и ванной комнатой (этот отсек уже изолирован). Имеющегося места, впрочем, хватило, чтобы разместить и необходимое кухонное оборудование, и туалет с душем.













Оставшаяся половина квартиры предназначена для отдыха. Диван, работающий в качестве гостиной, по ночам раскладывается, образуя спальню. Все три зоны в интерьере выделены цветами: от яркого синего (ванная комната) до спокойной терракоты (кухня). Имеющиеся ниши также использованы по максимуму: справа от входной двери создан традиционный шкаф для хранения вещей, отделенный занавеской, а слева находится стиральная машина.











