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Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров

23.11.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Умение эффективно организовать жилое пространство на минимальной площади приобретает особое значение для дизайнеров и архитекторов. В крупных городах развитых стран цены на недвижимость бьют рекорды, в связи с чем все больше и больше их жителей вынуждены покупать микроквартиры. Каждый такой опыт по-своему интересен.

В данном случае речь идет о Париже и студии площадью всего 12 кв. м в историческом здании начала XX века. Для успешной реализации своих идей автор проекта Николя Пайе освободил внутреннее пространство от всех перегородок и создал новую планировку, разделив квартиру на три функциональные зоны. Примерно половина площади разделена поровну между кухней (она реализована открытой) и ванной комнатой (этот отсек уже изолирован). Имеющегося места, впрочем, хватило, чтобы разместить и необходимое кухонное оборудование, и туалет с душем.

Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров
Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров
Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров

Оставшаяся половина квартиры предназначена для отдыха. Диван, работающий в качестве гостиной, по ночам раскладывается, образуя спальню. Все три зоны в интерьере выделены цветами: от яркого синего (ванная комната) до спокойной терракоты (кухня). Имеющиеся ниши также использованы по максимуму: справа от входной двери создан традиционный шкаф для хранения вещей, отделенный занавеской, а слева находится стиральная машина.

Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров
Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров
Квартира дня. Микроскопическая студия площадью всего 12 квадратных метров

 
 
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Умение эффективно организовать жилое пространство на минимальной площади приобретает особое значение для дизайнеров и архитекторов. В крупных городах развитых...
 
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