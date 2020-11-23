ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу: «Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко»

23.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением о появившейся аудиозаписи телефонного разговора, где два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.



«О перехваченных разговорах, фотографиях с видео и узнаваемых голосах... Любое видео можно сделать. Любой голос изменить. Для профессионалов это час работы на компе. Не говоря уже о лицах в масках. Идет гибридная война. И обе стороны в этой войне давно потеряли совесть. Правда никому не нужна. Все хотят власти. Жаль, что страдают многие невиновные люди.

Если Шакута действительно сделал то, в чем его обвиняют, то это явно во вред Лукашенко и на пользу Тихановской.», – написал Добротворский в своем Facebook.

Отметим, что Дмитрий Шакута является воспитанником Добротворского.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный тренер Беларуси по кикбоксингу, создатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Евгений Добротворский поделился мнением о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водители: «ГАИ перекрыла проезд к площади Независимости»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика