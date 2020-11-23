Российский рубль вырос до двухмесячного максимума

Белорусский рубль подешевел сразу на 0,13% к корзине валют из-за укрепления российского рубля, курс которого подскочил до максимума за 59 дней. С начала месяца стоимость корзины валют упала на 0,72%.





Курс доллара снизился лишь на 0,0008 BYN до 2,5514 BYN/USD.





Доллар подешевел уже 13-й раз за последние 15 торгов. За это время стоимость американца рухнула на 0,1065 BYN. Белорусский рубль отбросил основного конкурента на минимум за 28 дней.





Курс евро опустился всего на 0,0016 BYN до 3,0284 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0099 BYN до 3,3658 BYN/100 RUB. За последние 6 дней рубль РФ 5 раз дорожал. Общее укрепление составило 0,0433 BYN.





Итоги третьей недели ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль смог уже третью неделю подряд укрепиться к доллару и евро:





курс доллара −0,0146 BYN (−0,57%);

курс евро −0,0019 BYN (−0,06%);

курс российского рубля +0,0344 BYN (+1,04%);

валютная корзина +0,33%





Центробанк России

На торгах в Москве средневзвешенный курс доллара упал ещё на 25 копеек к 11:30 и оказался на уровне 75,7600 RUB/USD. В это же время курс евро снизился на 36 копеек до 89,90 RUB/EUR.





Итоги недели 16—20 ноября на валютном рынке РФ

Российскому рублю удалось подорожать по итогам уходящей недели и к доллару и к евро:





курс доллара −1,3142 RUB (−1,70%);

курс евро −1,0579 RUB (−1,16%).