На «Линии Сталина» под Минском реконструировали военную операцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гром артиллерии под Минском. Реконструкцию боев Великой Отечественной войны показали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Военное шоу приурочили к Дню артиллериста, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Занять позиции и подготовиться к бою. Проверить технику и привести себя в надлежащий вид: измазать песком лицо и сапоги. Реконструкторы стараются делать все максимально реалистично.

«Многие говорят, что у них бабушка была в зенитной артиллерии, всю войну прошла. Моя бабушка в блокадном Ленинграде на подступах была. Это люди, проникнутые этим чувством, они понимают, что это не должно быть забыто. Это для каждого очень важно», – убежден реконструктор военно-исторического клуба «Солдаты Победы» Евгений Фокин.

Ноябрь 1943-го. Гомельско-Речицкая наступательная операция. В результате ее проведения войска Белорусского фронта прорвали оборону противника в полосе шириной сто километров. Потери были и среди военных, и среди мирных жителей. Нацисты сжигали тех, кто помогал партизанам и Красной армии.

ЗИСы, гаубицы, «полковушки», легендарная «сорокапятка». Артиллеристы всегда были на передовой, на острие борьбы и высоко ценились руководством. Реконструкторы вспоминают пословицу: пот артиллериста сберегает кровь пехоты.

«Очень многие расчеты были награждены Орденами Славы. Это солдаты, которые были максимально профессиональны, самые обученные. На их основе создавались противотанковые батареи. Даже был приказ – всех солдат после ранения отправлять обратно в эти же части и полки», – говорит начальник артиллерии Историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Роман Соколов.

С погодой зрителям повезло: в Беларуси, конечно, уже по-ноябрьски прохладно, но ни снега, ни дождя.

«Очень интересно посмотреть, потому что это память, история. Мой дедушка участвовал в битве под Сталинградом. Поэтому это очень близкая и важная для меня тема. Все очень понравилось», – отметила зрительница Оксана Корсак.

«На самом деле очень здорово. Невозможно не проникнуться атмосферой народного подвига. Это очень глубоко внутри всех нас. Я очень рада, что сегодня мы выбрались, приобщились и отдали долг памяти тем, кто погиб в войне», – говорит зрительница Кристина Кононова.

После реконструкции зрители отправились изучать выставку военной техники. Танки, самоходные установки, артиллерия… Комплекс занимает около 30 гектаров, увидеть можно несколько сотен экспонатов.