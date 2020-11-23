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На «Линии Сталина» под Минском реконструировали военную операцию
23.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гром артиллерии под Минском. Реконструкцию боев Великой Отечественной войны показали в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Военное шоу приурочили к Дню артиллериста, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Занять позиции и подготовиться к бою. Проверить технику и привести себя в надлежащий вид: измазать песком лицо и сапоги. Реконструкторы стараются делать все максимально реалистично.
«Многие говорят, что у них бабушка была в зенитной артиллерии, всю войну прошла. Моя бабушка в блокадном Ленинграде на подступах была. Это люди, проникнутые этим чувством, они понимают, что это не должно быть забыто. Это для каждого очень важно», – убежден реконструктор военно-исторического клуба «Солдаты Победы» Евгений Фокин.
Ноябрь 1943-го. Гомельско-Речицкая наступательная операция. В результате ее проведения
ЗИСы, гаубицы, «полковушки», легендарная «сорокапятка». Артиллеристы всегда были на передовой, на острие борьбы и высоко ценились руководством. Реконструкторы вспоминают пословицу: пот артиллериста сберегает кровь пехоты.
С погодой зрителям повезло: в Беларуси, конечно, уже по-ноябрьски прохладно, но ни снега, ни дождя.
«На самом деле очень здорово. Невозможно не проникнуться атмосферой народного подвига. Это очень глубоко внутри всех нас. Я очень рада, что сегодня мы выбрались, приобщились и отдали долг памяти тем, кто погиб в войне», – говорит зрительница Кристина Кононова.
После реконструкции зрители отправились изучать выставку военной техники. Танки, самоходные установки, артиллерия… Комплекс занимает около 30 гектаров, увидеть можно несколько сотен экспонатов.
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Представление приурочили к Дню артиллериста. Они всегда были на передовой, на их основе создавались противотанковые батареи.
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