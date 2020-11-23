В Речице Renault перевернулся на крышу после столкновения со скорой

Источник материала: Tut.by

В Речице произошло ДТП с участием автомобилей скорой помощи и Renault. Легковушка в итоге перевернулась, сообщает телегам канал RechitsaPrime.





ДТП произошло 23 ноября, примерно в 12.30, на улице Снежкова у гостиницы «Днепр». По предварительным данным, автомобиль скорой помощи не пропустил Renault. Водитель легковушки наехал на бордюр, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.





К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.