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В Слуцке водитель нецензурно выражался и оказал неповиновение инспекторам. Возбуждено уголовное дело

23.11.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слуцке инспекторы задержали бесправника, который неоднократно привлекался к ответственности за «пьяную» езду и управление авто без прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 22 ноября, около 23.40. Внимание сотрудников ГАИ привлек Audi, который ехал по улице Гагарина с неработающей фарой. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и продолжил движение, однако через 500 метров остановился.

— Во время общения водитель нецензурно выражался и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД, в результате чего был задержан и доставлен в РОВД для дальнейшего разбирательства, — рассказали в милиции.

Сотрудники ГАИ установили, что за рулем автомобиля находился 21-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования и дачи объяснений он отказался. Также выяснилось, что водительское удостоверение парень не получал, а с 2018 года уже 3 раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 6 раз за езду без прав.

Водителя поместили в ИВС, а транспортное средство доставили на штрафстоянку. Следователи возбудили в отношении жителя Слуцка уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД).

 
 
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Водительское удостоверение парень не получал, а с 2018 года уже 3 раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в...
 
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