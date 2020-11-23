Лукашенко поддержал идею создания республиканского центра патриотического воспитания

Александр Лукашенко поддержал предложение создать республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости. Об этом узкому кругу журналистов 23 ноября по итогам встречи с Лукашенко сообщил министр обороны Виктор Хренин.





Пресс-служба военного ведомства опубликовала в телеграм-канале основные тезисы из комментария министра для СМИ.

По словам Хренина, предложение о создании центра было сделано в контексте обсуждения вопросов повышения эффективности патриотического воспитания молодежи с участием военного ведомства.

Министр обороны сообщил, что доложил Лукашенко о текущем состоянии Вооруженных сил, довел до него результаты, которых ВС добились по итогам текущего учебного года, а также заявил о готовности к выполнению поставленных задач в новом учебном году.

На встрече с Лукашенко, по словам Хренина, речь также шла о расширении участия ВС в деятельности по «поддержанию международного мира и безопасности». Он отметил, что сейчас белорусские военнослужащие участвуют в двух зарубежных миссиях — миротворческой миссии в Ливане под эгидой ООН и мониторинговой миссии в Украине в рамках ОБСЕ.

Глава Минобороны сообщил, что в 2020 году в армию было призвано около 9 тыс. военнообязанных «для повышения их уровня подготовки по военно-учетным специальностям и обслуживания техники и вооружения». «Люди, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли свои задачи», — заявил Хренин.

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, с министром обороны он обсудил вопросы противодействия «деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи».

«Или не просто раскачать, а опрокинуть, — заявил он. — Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы».

«Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?» — задал Лукашенко вопрос главе Минобороны.

Отметив, что Хренин «достаточно времени» является министром обороны, он поинтересовался ситуацией в армии. «Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу каково состояние Вооруженных сил, какие основные проблемы?» — поинтересовался Лукашенко.

«Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?» — спросил он.

Лукашенко также поинтересовался у Хренина, где белорусским военнослужащим «придется в качестве миротворцев участвовать», каковы моральное, техническое и финансовое состояние миротворческого сегмента армии, кадровая работа в ВС и их финансовое положение.

В свою очередь Хренин заявил, что «ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая», армия готова к выполнению «задач по предназначению». «Мероприятия плана подготовки Вооруженных сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%», — заверил министр обороны.