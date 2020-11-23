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Дареное - дарят! Меган Маркл и принц Гарри отдали особняк принцессе Евгении

23.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл неустанно шокируют публику: на этот раз герцоги передали ключи от своей резиденции своим кузенам - беременной принцессе Евгении и ее мужу.

Недавно стало известно, что внучка королевы Елизаветы II - принцесса Евгения и ее муж впервые станут родителями. И пока поклонники гадают на пол ребенка, пара задумалась об улучшении своих жилищных условий. Неожиданная помощь пришла к ним из солнечной Калифорнии.

© REUTERS / Chris Jackson/Getty Images Europ
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Меган Маркл и принц Гарри передарили свою резиденцию Фрагмор-хаус принцессе Евгении и Джеку Бруксбанку: таким образом пара окончательно сожгла мосты назад в Британию.

Широкий жест герцогов можно было бы назвать достойным, если бы не одно "но". Как оказалось, решение мятежники приняли, не поставив в известность королеву и принца Чарльза, которые когда-то подарили им этот коттедж. Стоит ли говорить, что поступок ошарашил старших родственников и вызвал праведный гнев Елизаветы II.

И пока Меган Маркл игнорирует все суеверия про передаренные вещи, Кейт Миддлтон рассказала об утрате в семье.

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Герцоги Сассекские шокировали поклонников: неожиданный поступок мятежники совершили без разрешения "взрослых" и снова расстроили королеву.
 
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