В России деньги на лечение тяжелобольных детей возьмут с хорошо зарабатывающих граждан

Источник материала: Ежедневник

фото: socialinform.ru

Президент России подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн российских рублей в год (около 66 тыс. долларов).

Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), передает ТАСС .

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд российских рублейЭти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".