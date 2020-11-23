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ОМОН снова проигрывает, пенсионеры бесстрашно скандируют «Фашисты». Что происходит в Минске

23.11.2020 15:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня понедельник – значит, в Минске уже полным ходом идет «Марш мудрости». Бабушки и дедушки снова собрались в огромную колонну и пошли гулять по городу. 

Марш начался около 14:00, в то же время в закрыли на выход станцию метро «Площадь Ленина». 

К колонне фактически сразу же подъехали синие бусы и автозаки. 

Но никого эти бусы не испугали. 

Около цирка омоновцы выстроились в шеренгу, видимо, чтобы остановить марш. Но бабушки и дедушки просто обошли оцепление и двинулись дальше по проспекту. 

После ОМОН стал действовать более брутально. 

Дополняется

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня понедельник – значит, в Минске уже полным ходом идет «Марш мудрости». Бабушки и дедушки снова собрались в огромную колонну и пошли гулять по городу.  Марш...
 
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