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СМИ: Samsung откажется от линейки смартфонов Galaxy Note
Источник материала: Onliner
Корейское издание
Судя по всему, место этой в свое время инновационной линейки займут сгибающиеся смартфоны Galaxy Z Fold. Что касается S Pen, то стилусом будут оснащаться как модели Galaxy Z Fold, так и традиционные флагманские Galaxy S.
Слухи о том, что Samsung закроет линейку Galaxy Note, ходят довольно давно. Похоже, корейский производитель действительно решил больше не дублировать почти одинаковые аппараты из серий Galaxy Note и Galaxy S.
Android, экран 6.9" AMOLED (1440x3088), Exynos 990, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Корейское издание AjuNews со ссылкой на представителя Samsung рассказало о том, что компания откажется от линейки Note, впервые дебютировавшей в 2011 году. Утверждается, что...
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