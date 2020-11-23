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СМИ: Samsung откажется от линейки смартфонов Galaxy Note

23.11.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Корейское издание AjuNews со ссылкой на представителя Samsung рассказало о том, что компания откажется от линейки Note, впервые дебютировавшей в 2011 году. Утверждается, что уже в следующем году поклонники серии крупных аппаратов со стилусом вряд ли увидят продолжение Galaxy Note 20.

Судя по всему, место этой в свое время инновационной линейки займут сгибающиеся смартфоны Galaxy Z Fold. Что касается S Pen, то стилусом будут оснащаться как модели Galaxy Z Fold, так и традиционные флагманские Galaxy S.

Слухи о том, что Samsung закроет линейку Galaxy Note, ходят довольно давно. Похоже, корейский производитель действительно решил больше не дублировать почти одинаковые аппараты из серий Galaxy Note и Galaxy S.

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Корейское издание AjuNews со ссылкой на представителя Samsung рассказало о том, что компания откажется от линейки Note, впервые дебютировавшей в 2011 году. Утверждается, что...
 
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