|
Жителя Новогрудка обвиняют в публичном оскорблении президента
Источник материала: Onliner
Прокуратура Гродненской области
«Обвиняемый с июня по 9 августа 2020 года в Кореличах, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по:
Довести свой умысел до конца мужчина не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года его выявили, сообщают в прокуратуре.
«Он же 14 августа 2020 года в сети интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме», — заключают в ведомстве.
Информация о втором фигуранте дела.
«На встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие. Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку», — говорится в сообщении.
Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Суть предъявленных обвинений — приготовление к массовым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)