Жителя Новогрудка обвиняют в публичном оскорблении президента

Источник материала: Onliner

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Суть предъявленных обвинений — приготовление к массовым беспорядкам и публичное оскорбление президента. Первому мужчине инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление президента. Второму — иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.

«Обвиняемый с июня по 9 августа 2020 года в Кореличах, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по:

повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов;

сопротивлению представителям власти с использованием „коктейлей Молотова“ и бензопил;

блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи — Новогрудок».

Довести свой умысел до конца мужчина не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа 2020 года его выявили, сообщают в прокуратуре.

«Он же 14 августа 2020 года в сети интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме», — заключают в ведомстве.

Информация о втором фигуранте дела.

«На встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие. Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу.