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Литва по гуманитарным причинам разрешила въезд более 600 белорусам
Источник материала: АФН
Власти Литвы по особым гуманитарным разрешили въехать на территорию свой страны 653 белорусским гражданам.
Как сообщает Delfi.lt со ссылкой на литовское министерство внутренних дел, из них 246 уже в Литве, 53 попросили убежище.
Разрешение на въезд выдается на основании мотивированного предложения министерства иностранных дел о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.
В частности, разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это исключение применяется с 11 сентября.
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Власти Литвы по особым гуманитарным разрешили въехать на территорию свой страны 653 белорусским гражданам.
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