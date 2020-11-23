Литва по гуманитарным причинам разрешила въезд более 600 белорусам

Источник материала: АФН

Власти Литвы по особым гуманитарным разрешили въехать на территорию свой страны 653 белорусским гражданам.

Как сообщает Delfi.lt со ссылкой на литовское министерство внутренних дел, из них 246 уже в Литве, 53 попросили убежище.

Разрешение на въезд выдается на основании мотивированного предложения министерства иностранных дел о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

В частности, разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это исключение применяется с 11 сентября.