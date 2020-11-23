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БАЖ требует немедленного освобождения арестованных журналистов

23.11.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская ассоциация журналистов требует немедленного освобождения трёх белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности, и всех других сотрудников медиа, которые находятся за решеткой.

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (она привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей).

Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября.

Кроме них по уголовным делам проходят еще шесть журналистов, которые остаются на свободе: Артём Богославский, Дмитрий Буянов, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Кравчук, Егор Мартинович и Сергей Сацук.

Всего за время выборов и поствыборный период жертвами преследования стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. На 23 ноября 14 работников наших коллег находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании.

Белорусская ассоциация журналистов требует немедленного освобождения из-под стражи журналисток Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и прекращения их уголовного преследования.

В числе требований также прекращение уголовного преследования и пересмотр судебных постановлений о привлечении к административной ответственности журналистов и других граждан, осужденных за гарантированные Конституцией Республики Беларусь выражение своего мнения и распространение информации о происходящем в стране.

БАЖ также требует привлечения виновных в нарушении прав журналистов и граждан к установленной законом ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская ассоциация журналистов требует немедленного освобождения трёх белорусских журналисток, выполнявших свои профессиональные обязанности, и всех...
 
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