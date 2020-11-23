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Власти РБ насчитали более 8 тыс. предложений к Всебелорусской сходке

23.11.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти утверждают, что в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания поступили более 8 тыс. предложений дальнейшего развития страны.

"Региональный уровень обсуждения позволяет поднимать действительно злободневные и важные для людей темы, помогает формировать стратегические приоритеты на долгосрочную перспективу. На разных площадках уже внесено более 8 тыс. предложений, которые касаются как социально-экономического, так и общественно-политического развития страны. Более половины из них поступили в Палату представителей Национального собрания", - сообщил замглавы администрации президента Андрей Кунцевич (цитата БелТА).

Он не уточнил, идет ли речь о количестве или 8 тыс. уникальных предложений. Вместо этого Кунцквич призвал политические партии и общественные объединения независимо от политических взглядов присоединяться к этой профанации народного самоуправления.

"Полагаю, что развернутая кампания с участием широкого круга экспертов, специалистов и просто неравнодушных и активных граждан, позволит провести качественную подготовку к шестому Всебелорусскому собранию и предложить народу ту стратегию государственного строительства, которая будет отвечать сегодняшним запросам общества и обеспечит дальнейшее развитие страны, укрепление ее суверенитета", - добавил замглавы администрации.

 
 
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Белорусские власти утверждают, что в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания поступили более 8 тыс. предложений дальнейшего развития страны.
 
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