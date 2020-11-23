Имейте ввиду: все продаваемые в РФ гаджеты с нового года будут с российским ПО

Правительство РФ уже определило порядок такой предустановки. Софт должен быть на устройствах, которые произведены именно с 1 января и позже.





Для начала Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обработает заявки, которые поступили от правообладателей ПО. Дедлайн заявок — 1 декабря.





Затем до 15 декабря ведомство составит рейтинг этих программ. Его отправят в правительство, чтобы включить в специальный перечень.





Программы из перечня нужно будет устанавливать на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, ноутбуки, десктопы.