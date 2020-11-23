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Имейте ввиду: все продаваемые в РФ гаджеты с нового года будут с российским ПО

23.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложенный в прошлом году закон о предустановке российского софта на всю бытовую электронику, которая продается в России, вступает в соседней стране в силу с 1 января 2021 года.

Правительство РФ уже определило порядок такой предустановки. Софт должен быть на устройствах, которые произведены именно с 1 января и позже.

Для начала Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обработает заявки, которые поступили от правообладателей ПО. Дедлайн заявок — 1 декабря. 

Затем до 15 декабря ведомство составит рейтинг этих программ. Его отправят в правительство, чтобы включить в специальный перечень.

Программы из перечня нужно будет устанавливать на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, ноутбуки, десктопы.
 
 
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Предложенный в прошлом году закон о предустановке российского софта на всю бытовую электронику, которая продается в России, вступает в соседней стране в силу с 1...
 
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