ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот это поворот! Один из начальников полиции Дагестана причастен к терактам в московском метро

23.11.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву.

По данным ведомства, он причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.


По версии следствия, Исаев, будучи участником преступного сообщества «Имарат Кавказ», в 2009-2010 годах предоставлял руководителям сообщества «информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований».

Как утверждает СК, Исаев «лично доставил на автомобиле одну из смертниц» на автостанцию в районе Кизляра «для ее выезда в Москву и совершения террористического акта».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан...
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Линии Сталина» под Минском реконструировали военную операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика