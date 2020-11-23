Вот это поворот! Один из начальников полиции Дагестана причастен к терактам в московском метро

По данным ведомства, он причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.









По версии следствия, Исаев, будучи участником преступного сообщества «Имарат Кавказ», в 2009-2010 годах предоставлял руководителям сообщества «информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований».





Как утверждает СК, Исаев «лично доставил на автомобиле одну из смертниц» на автостанцию в районе Кизляра «для ее выезда в Москву и совершения террористического акта».