ДТП, нарушители и потопы. Почему закрыли бесплатную парковку в Национальном аэропорту Минск

Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту Минск закрыли бесплатную стоянку для транспорта, которая находилась сбоку от аэровокзала. На территории аэровокзала осталось всего четыре бесплатных парковочных места, стоянку на остальных придется оплатить по различным тарифам.





До недавнего времени те, кто приезжал в Национальный аэропорт Минск на автомобилях и хотел сэкономить на парковке, оставляли свой транспорт на бесплатной стоянке. Она находилась сбоку от аэровокзала. Однако недавно руководство аэропорта приняло решение исключить бесплатную стоянку из ряда парковок.

— Мы перераспределили территорию для обеспечения авиационной безопасности. Так, некоторая удаленность бесплатной автостоянки провоцировала размещение транспортных средств с нарушением ПДД, а несоблюдение элементарной культуры вождения со стороны некоторых водителей приводило к блокировке других автомобилей, — объяснили в Национальном аэропорту Минск.

Сотрудники аэропорта пояснили, что иногда на бесплатную парковку приходилось вызывать сотрудников ОГАИ и Минского ОВД на воздушном транспорте — для решения проблем по жалобам автовладельцев.

Только в 2019 году на бесплатной автостоянке было зафиксировано около 15 ДТП, в некоторых случаях водители скрывались с места происшествия.

Кроме того, территория бывшей бесплатной автостоянки расположена на участке с повышенным скоплением талых и дождевых вод, из-за этого 20 процентов парковочных мест в период усиления осадков находились в воде.

Теперь в аэропорту все автостоянки платные, за исключением четырех бесплатных мест (расположены за музеем авиационной техники). Стоянки поделены на зоны, стоимость хранения авто на них отличается и зависит от расстояния до здания аэропорта. Отметим, что по такому же принципу тарифицируются стоянки и в аэропортах других стран.

Стоимость парковки зависит от удаленности ее от здания аэропорта. Информацию о тарифах можно узнать через интернет , а также по телефону +375 17 279 18 80 — сотрудник отвечает круглосуточно.

На въезде на аэровокзал на стойке есть кнопка HELP — через нее можно связаться с сотрудником и узнать, куда лучше стать. Внутри, возле шлагбаума каждой стоянки, есть стенд, на котором указана цена на парковочные услуги. К тому же на каждой стоянке круглые сутки находятся парковщики — если что-то неясно, можно обратиться к ним за помощью.