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Убегавший от силовиков мужчина прыгнул в воду, но его вытащили. Это был известный легкоатлет

23.11.2020 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Сети появилось видео, на котором мокрый мужчина рассказывает о том, что он, убегая от силовиков, прыгнул в канал за Национальной библиотекой, чтобы избежать насилия. Однако в итоге сотрудники его достали и записали ролик.

В ролике Николая попросили сказать спасибо сотрудникам милиции, которые его достали.

На видео попало и то, как его вытягивали:

Кто это был?

Это был известный белорусский легкоатлет-многоборец Николай Шубенок. Он выступал за сборную Беларуси по легкой атлетике в 2004—2013 годах, чемпион Универсиады в Белграде, трехкратный победитель Кубка Европы в командном зачете, участник летних Олимпийских игр в Пекине. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.


Николай Шубенок справа

Что это было?

Вот как вкратце рассказал о ситуации сам Николай:

— Со мной все хорошо, спасибо. Получил по спине и голове от ОМОНа — от которого убежал, а второй бус высадил, скорее всего, молодежь [из части] 3214, которые на свежака меня догоняли. Я решил прыгать в водоем за библиотекой — это меня спасло, они достали меня из воды с пробитой головой и всего трясущегося и, видимо побоявшись, передали скорой.

А вот как описала то, что произошло дальше, его соседка Наталья.

— Хорошо, что его вчера забрала скорая. У Наташи (видимо, у другой соседки, которая оказалась рядом. — Прим.TUT.BY) оказались надеты дополнительные штаны на 2 размера больше, которые идеально подошли Коле. У еще одного соседа было надето 2 байки, одну из которых он отдал Коле. А еще у одной были вторые теплые носки, которые пригодились.

Позже Николаю привезли сухую одежду в больницу, и он уехал оттуда.

 
 
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