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Запечатанную копию игры конца прошлого века продали за 156 тысяч долларов

23.11.2020 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аукционный дом Heritage Auctions сообщил о продаже нераспечатанной копии игры Super Mario Bros. 3 за 156 тысяч долларов. Об этом пишет IGN.

В пресс-службе Heritage Auctions добавили, что продажа копии уже далеко не новой игры за такую сумму — это мировой рекорд. Если точнее, речь идет о версии игры 1990 года для 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES). Предыдущий рекорд принадлежал первой игре из серии Super Mario Bros, который продали летом этого года за 114 тысяч долларов.

«Игромания» пишет, что торги на Super Mario Bros. 3 начались с суммы 62,5 тысячи долларов. Лот представлял ценность не только своим отличным состоянием, но и коробкой, где слово Bros. расположено слева. Подобные версии выходили на ранних этапах производства. В июле такую же версию продали за 38,4 тысячи долларов, так как состояние той копии было чуть хуже.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок:

 
 
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Речь идет о версии игры 1990 года для 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES).
 
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