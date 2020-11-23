Запечатанную копию игры конца прошлого века продали за 156 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Аукционный дом Heritage Auctions сообщил о продаже нераспечатанной копии игры Super Mario Bros. 3 за 156 тысяч долларов. Об этом пишет IGN .

#heritageLive : WORLD RECORD! Super Mario Bros. 3 — Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $ 156,000 — more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u — Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2020

В пресс-службе Heritage Auctions добавили, что продажа копии уже далеко не новой игры за такую сумму — это мировой рекорд. Если точнее, речь идет о версии игры 1990 года для 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES). Предыдущий рекорд принадлежал первой игре из серии Super Mario Bros, который продали летом этого года за 114 тысяч долларов.

« Игромания » пишет, что торги на Super Mario Bros. 3 начались с суммы 62,5 тысячи долларов. Лот представлял ценность не только своим отличным состоянием, но и коробкой, где слово Bros. расположено слева. Подобные версии выходили на ранних этапах производства. В июле такую же версию продали за 38,4 тысячи долларов, так как состояние той копии было чуть хуже.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок: