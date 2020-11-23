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Запечатанную копию игры конца прошлого века продали за 156 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Аукционный дом Heritage Auctions сообщил о продаже нераспечатанной копии игры Super Mario Bros. 3 за 156 тысяч долларов. Об этом пишет
В пресс-службе Heritage Auctions добавили, что продажа копии уже далеко не новой игры за такую сумму — это мировой рекорд. Если точнее, речь идет о версии игры 1990 года для 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES). Предыдущий рекорд принадлежал первой игре из серии Super Mario Bros, который продали летом этого года за 114 тысяч долларов.
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Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок:
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Речь идет о версии игры 1990 года для 8-битной игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES).
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