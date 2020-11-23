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Вклады в рублях принесли минус 20%, акции рынка США плюс 28%. Самые выгодные инвестиции 3-го квартала 2020

23.11.2020 16:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Напомним, что мы сознательно ограничили круг инструментов для инвестирования, исключив из рассмотрения откровенно спекулятивные, неликвидные или «нетрадиционные» варианты вложений, которые не подходят большинству рациональных инвесторов. В расчетах предполагается, что инвестор вложил средства в каждый из анализируемых инструментов 01.01.2020 г. (доходность за 3 квартала 2020 г.) или 01.07.2020 г. (доходность за 3-й квартал).

Мы живем в глобальном мире, и на фоне либерализации валютного законодательства белорусам сегодня доступно много вариантов инвестиций, в том числе на внешних рынках. Все значения доходности приведены в долларовом эквиваленте для сопоставимости.

% годовых после налогов, на основании динамика за 3-й квартал% годовых после налогов, на основании динамики за 1-3 кв. 2020 г.
Депозиты:
срочные (на срок от 2 лет), в валюте

1,25%

1,25%

срочные (на срок от 1 года), в рублях, с учетом изменения курса белорусского рубля к доллару

-20,07%

-9,58%

Недвижимость жилая

-2,59%

-4,74%

Ценные бумаги на внутреннем рынке:
облигации Белорусской железной дороги

4,69%

4,69%

государственные облигации (ГДО)

3,70%

3,70%

Ценные бумаги на внешнем рынке:
еврооблигации Минфина (Belrus27 - 7,625%)

-15,28%

-11,18%

рынок акций США (индекс S&P500)

28,63%

5,49%

рынок акций РФ (долларовый индекс РТС)

-8,21%

-30,54%

Иные активы:
золото

19,24%

29,26%

Примечание: Источник данных по ставкам депозитов и доходности государственных облигаций – Национальный банк Республики Беларусь; Источник данных по ставкам депозитов и доходности государственных облигаций – Национальный банк Республики Беларусь; Источник данных по корпоративным облигациям – ЗАО «Альфа-Банк»; Источник данных по доходности ЦБ на внешних рынках и золота – Bloomberg.

Вклады в рублях снова в минусе

Ставки по длинным валютным вкладам продолжили свой рост и по вновь привлекаемым депозитам увеличились в среднем до 1,75%. В моделируемой нами ситуации гипотетического вклада, открытого 1 января 2020 г., никаких изменений для вкладчика не произошло – годовой доход составит чуть больше 1%.

Доходность по рублевым депозитам в третьем квартале в долларовом эквиваленте составила -20,07% годовых, что обусловлено ослаблением курса рубля на 8,9% за квартал.

Доходность рублевых депозитов по итогам трех кварталов 2020 г. также находится в отрицательной зоне и составила -9,58%.

Доходность рублевых депозитов по итогам трех кварталов 2020 г. также находится в отрицательной зоне и составила -9,58%.

В целом, мы не исключаем возможность роста привлекательности рублевых вложений – как за счет укрепления курса белорусского рубля, так и за счет роста ставок по вновь привлекаемым депозитам.

Перспективы инвестиций в недвижимость скептические

Мы продолжаем придерживаться мнения, озвученного в прошлых отчетах: к возможности получения положительной доходности от инвестиций в белорусскую недвижимость в условиях мирового экономического кризиса следует относиться скептически. Несмотря на некоторое оживление рынка в июле и августе, в сентябре цены на недвижимость продолжили снижение, обеспечив отрицательную доходность в -2,59% годовых за 3-й квартал. Не помогли даже ставки аренды «инвестиционного» жилья, которые выросли за квартал на 3%. Итог первых 9 месяцев 2020 г. – минус 4,74% годовых.

Облигации сюрпризов не преподнесли

Облигации на внутреннем рынке особых сюрпризов не преподнесли – ввиду отсутствия вторичного рынка. Однако, на фоне снижения привлекательности иных инструментов, стабильная доходность по облигациям БелЖД обеспечила внутренним долговым корпоративным инструментам попадание в топ-3 по доходности за 3-й квартал:


ТОП-3 варианта вложений по доходности за 3-й квартал 2020

Прошедший квартал был неоднозначным для внешних рынков. С одной стороны, пандемия COVID-19, вопреки предположениям аналитиков, не ослабла в летний период. Более того, уже в полном соответствии с прогнозами эпидемиологов, в сентябре началась вторая волна «корона-кризиса». С другой стороны, принимаемые карантинные меры явно стали менее строгими, что немного улучшило экономическую конъюнктуру и ожидания потребителей:


Динамика индекса доверия потребителей США


В целом, чем западнее на карте финансовых рынков смотрел инвестор при формировании портфеля, тем большую доходность он получил.

Данный факт связан с переизбытком ликвидности на финансовых рынках развитых стран, который, в свою очередь, вызван активной позицией большинства центробанков, которые активно поддерживали экономики своих стран при помощи монетарных стимулов.

Доходность относительно длинных еврооблигаций белорусского Минфина с погашением в 2027 г. за 3-й квартал составила -15,28% годовых. Для инвестировавших в эти бумаги в начале января позиция по-прежнему является убыточной, однако размер убытка снизился с -31,8% до -11,18% в годовом выражении. Следует отметить, что наблюдаемое в 3 кв. падение доходности белорусских евробондов обусловлено, преимущественно, внутристрановыми факторами, а не пандемией.

Рекордный рост рынка США

Рынок акций США продолжил стремительное восстановление в июле и августе. Рекордно низкие ставки ФРС и постоянный рост баланса (связанный с активным выкупом с рынка ценных бумаг, и, как результат, предоставлением рекордных объемов ликвидности) американского центробанка позволили преодолеть пессимизм участников финансовых рынков. Однако уже в сентябре на американском фондовом рынке произошла коррекция, когда на фоне опасений по поводу новой волны COVID-19, а также в ожидании роста волатильности в преддверии выборов Президента США стали фиксировать прибыль институциональные инвесторы.

Доходность вложений в S&P500 за 3-й квартал составила 28,63% годовых – даже с учетом сентябрьской коррекции почти на 10%, а сам индекс в августе побил исторические максимумы, показав самый быстрый прирост с 1986 г. Доходность за три квартала 2020 г. составила 5,49% годовых. Основными драйверами роста (как, впрочем, и сентябрьской коррекции) были компании технологического сектора, в особенности такие корпорации как Tesla, Apple, Microsoft, Amazon.

Как результат, однозначно утверждать о наличии медвежьего или бычьего тренда на рынке к концу квартала было невозможно: рынок погрузился в неопределенность в связи с предстоящими выборами в США и угрозой новых карантинных ограничений. Полагаем, что именно первый фактор будет оказывать ключевое влияние на динамику индекса в 4 квартале.

Динамика фьючерсов на индекс S&P500

Еще одной характерной чертой 3-го квартала можно назвать понижательный тренд котировок компаний энергетического сектора. Несмотря на то, что цены нефти марки Brent восстановились в 3 кв. до $40-45, финансовое положение нефтяных компаний ухудшается с каждым кварталом. В особенности это касается «сланцевиков» в США, среди которых уже 40 компаний объявили о банкротстве.

На графике ниже представлено отношение котировок ETF XLE (торгуемый фонд на акции крупнейших компаний энергетического сектора США) к котировкам фьючерса S&P500: во время роста американского рынка акции «энергетиков» шли вниз.

Динамика отношения ETF XLE к индексу S&P500
За 3 квартала 2020 г. доходность вложений в энергетические компании составила -60,9% годовых.

Доходность российского фондового рынка составила за 3-й квартал -8,21% годовых, но убытки с начала 2020 года уменьшились с -38,71% до -30,54%. Относительно слабое восстановление на российском рынке обусловлено несколькими причинами:

  • отсутствие ликвидности – в отличие от рынков развитых стран;
  • более тяжелые последствия для экономики в результате COVID-19;
  • уход инвесторов с развивающихся рынков.

Золото выходит на максимум

Золото за 3-й квартал, как и фьючерс S&P500, ­вышло на свои исторические максимумы – цена тройской унции на пике достигала $2063 в начале августа. Но за август и сентябрь драгоценный металл скорректировался почти на 10%. Тем не менее, это не помешало вложениям в золото продемонстрировать доходность в 19,24% годовых за квартал и 29,26% годовых с начала года.

Что в итоге?

Таким образом, за 3 кв. 2020 г. рейтинг доходности финансовых инструментов, доступных белорусам для сохранения накоплений, выглядит следующим образом:

Золото и американский фондовый рынок находятся в лидерах, наибольшим разочарованием квартала стал российский рынок. Инструменты внутреннего рынка со стабильной доходностью (гос. облигации и облигации БелЖД) показали свою актуальность в условиях волатильности на внешних рынках.

Рейтинг доходности за 3 квартала 2020, % годовых

4-й квартал может преподнести сюрпризы, как и положительные, так и негативные. Все зависит от результатов выборов в США, направления стимулирующей политики центральных банков развитых стран и тяжести последствий второй волны COVID-19.

Текст: Текст: Павел Корзик, начальник Управления инвестиций и доверительного управления Альфа-Банка
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Начальник Управления инвестиций и доверительного управления Альфа-Банка, кандидат экономических наук, Павел Корзик поделился с Myfin.by аналитикой доходности...
 
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