Lamborghini начала продажи премиальных наушников. Цены — от 371 евро

Источник материала: Onliner

Компания Lamborghini решила выйти на рынок наушников. Итальянцы показали две модели: охватывающие MW65 Active Noise-Cancelling и накладные MW07 Plus True. Конечно, Lamborghini не самостоятельно разрабатывала наушники — им помогла премиальная компания Master&Dynamic из Нью-Йорка.





Охватывающие наушники можно заказать в нескольких цветовых решениях, которые построены на оттенках желтого, белого, серебристого и черного цветов. Среди материалов внешней отделки новых моделей имеется алькантара. Модель довольно продвинутая: наушники способны адаптировать звук в зависимости от окружающей среды, есть активное шумоподавление. Наушники синхронизируются с устройством посредством Bluetooth 5,0 и способны работать до 24 часов на одном заряде.





Что касается накладных наушников, они могут быть белого матового, серебристого или черного матового цвета. Независимо от оттенка исполнения, корпус украшает Y-образный дизайнерский элемент и логотип Lamborghini. Эти наушники работают на одном заряде до 40 часов. Наушники будут продаваться через сеть Master&Dynamic. Модель MW65 стоит 571 евро, за компактные MW07 придется отдать 371 евро.



