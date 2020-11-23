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Lamborghini начала продажи премиальных наушников. Цены — от 371 евро

23.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Lamborghini решила выйти на рынок наушников. Итальянцы показали две модели: охватывающие MW65 Active Noise-Cancelling и накладные MW07 Plus True. Конечно, Lamborghini не самостоятельно разрабатывала наушники — им помогла премиальная компания Master&Dynamic из Нью-Йорка.

Lamborghini начала продажи премиальных наушников. Цены — от 371 евро

Охватывающие наушники можно заказать в нескольких цветовых решениях, которые построены на оттенках желтого, белого, серебристого и черного цветов. Среди материалов внешней отделки новых моделей имеется алькантара. Модель довольно продвинутая: наушники способны адаптировать звук в зависимости от окружающей среды, есть активное шумоподавление. Наушники синхронизируются с устройством посредством Bluetooth 5,0 и способны работать до 24 часов на одном заряде.

Lamborghini начала продажи премиальных наушников. Цены — от 371 евро

Что касается накладных наушников, они могут быть белого матового, серебристого или черного матового цвета. Независимо от оттенка исполнения, корпус украшает Y-образный дизайнерский элемент и логотип Lamborghini. Эти наушники работают на одном заряде до 40 часов. Наушники будут продаваться через сеть Master&Dynamic. Модель MW65 стоит 571 евро, за компактные MW07 придется отдать 371 евро.

Lamborghini начала продажи премиальных наушников. Цены — от 371 евро
Fiat Coupe I, 2000 г.в., 100 000 км
желтый, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
3956 р.
1550$ / 1306€
Fiat Coupe I 2.0 20V Turbo, 1997 г.в., 380 000 км
серебристый, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
10 081 р.
3950$ / 3327€
Fiat Coupe I, 1996 г.в., 390 000 км
черный, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
6891 р.
2700$ / 2274€
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Компания Lamborghini решила выйти на рынок наушников. Итальянцы показали две модели: охватывающие MW65 Active Noise-Cancelling и накладные MW07 Plus True. Конечно, Lamborghini не самостоятельно...
 
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