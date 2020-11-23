Россия понуждает Беларусь к переводу экспортных грузов на свои порты

Источник материала: АФН

Россия может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки поставляемых на экспорт удобрений в одном из российских портов.

Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в Минске 29 сентября подписан протокол о перевозках номенклатур: с какой станции и какой груз идет, какова его стоимость.

«После этого проводилось сравнение этих тарифов с российскими, сейчас в процессе переговоров можно "поджаться", - сказал Цветков.

Замглавы Минтранса сообщил, что "Российские железные дороги" уже предоставляют 50-процентную скидку для белорусских коллег. При этом стоимость перевалки в портах зачастую выше из-за отсутствия долгосрочных контрактов take-or-pay. Вместе с тем, Цветков подчеркнул, что делать какие-то скидки из бюджета для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов не планируется.

Он допустил, что Россия предложит Беларуси построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из портов РФ.