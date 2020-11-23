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Россия понуждает Беларусь к переводу экспортных грузов на свои порты
Источник материала: АФН
Россия может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки поставляемых на экспорт удобрений в одном из российских портов.
Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков, передает ТАСС.
Он напомнил, что в Минске 29 сентября подписан протокол о перевозках номенклатур: с какой станции и какой груз идет, какова его стоимость.
«После этого проводилось сравнение этих тарифов с российскими, сейчас в процессе переговоров можно "поджаться", - сказал Цветков.
Замглавы Минтранса сообщил, что "Российские железные дороги" уже предоставляют 50-процентную скидку для белорусских коллег. При этом стоимость перевалки в портах зачастую выше из-за отсутствия долгосрочных контрактов take-or-pay. Вместе с тем, Цветков подчеркнул, что делать какие-то скидки из бюджета для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов не планируется.
Он допустил, что Россия предложит Беларуси построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из портов РФ.
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Россия может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки поставляемых на экспорт удобрений в одном из российских...
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