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Казахстан и Беларусь согласовали проект соглашения о поставках нефти

23.11.2020 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Казахстана и Беларуси согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

«Проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией согласован сторонами. На текущий момент начаты внутригосударственные процедуры. Мероприятия проходят в штатном режиме», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

Потенциальные объемы нефти и нефтепродуктов будут определены после утверждения перечня товаров в рамках индикативных балансов сторон с учетом экономической привлекательности для Казахстана.

Вопрос поставок казахстанской нефти через территорию России белорусские коллеги обсудят с российской стороной самостоятельно..

 
 
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Власти Казахстана и Беларуси согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и...
 
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