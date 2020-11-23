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Казахстан и Беларусь согласовали проект соглашения о поставках нефти
Источник материала: АФН
Власти Казахстана и Беларуси согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.
«Проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией согласован сторонами. На текущий момент начаты внутригосударственные процедуры. Мероприятия проходят в штатном режиме», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.
Потенциальные объемы нефти и нефтепродуктов будут определены после утверждения перечня товаров в рамках индикативных балансов сторон с учетом экономической привлекательности для Казахстана.
Вопрос поставок казахстанской нефти через территорию России белорусские коллеги обсудят с российской стороной самостоятельно..
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Власти Казахстана и Беларуси согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и...
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