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«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в Россию и другие страны, но есть исключения

23.11.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов во все пункты России, за исключением московского аэропорта Домодедово, до 24 декабря. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.



Такое решение было принято в связи с отсутствием разрешения на полеты со стороны Российской Федерации.

Помимо России самолеты «Белавиа» временно не будут совершать полеты в Ригу (до 14 декабря), Таллин (до 14 декабря), Ларнаку (до 14 декабря), Баку (до 26 ноября), Ашхабад ( до 1 января 2021 г.), Будапешт ( до 27 марта 2021-го), Алматы (до 27 марта 2021-го) и все города Грузии (до 30 ноября), за исключением Тбилиси.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить дату вылета можно до 30 марта 2021 г., обратившись в любое время до этой даты в кассы, представительства авиакомпании, а также службу поддержки.
 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов во все пункты России, за исключением московского аэропорта Домодедово, до 24 декабря. Об этом корреспонденту...
 
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