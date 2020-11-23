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Oops! Лукашенко интересуется возможным участием беларусских "миротворцев" в миссиях ООН
Источник материала: Партизан
Лукашенко во время сегодняшней встречи с министром обороны Виктором Хрениным, поинтересовался у него перспективами участия белорусских "миротворцев" в миссиях ООН.
"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.
Заметим, что даннным этапе ООН уже неоднократно призывает режим Лукашенко немедленно прекратить насилие над собственым народом и выпустить из тюрем всех, кто там находится по политическим причинам.
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Лукашенко во время сегодняшней встречи с министром обороны Виктором Хрениным, поинтересовался у него перспективами участия белорусских "миротворцев" в миссиях...
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