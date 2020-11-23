Тысячи елей и сосен вскоре отправят на базары Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи елей и сосен отправятся из белорусских лесхозов прямиком на елочные базары. Они откроются в середине декабря. Сейчас специалисты определяются с тем, какие хвойные будут украшать дома жителей страны. На плантации побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович и узнала, каким должно быть идеальное новогоднее дерево.

На этой плантации можно проводить конкурс красоты, улыбаются лесничие. Еще немного, и деревья будут украшать дома белорусов. Чаще всего выбирают ели около полутора метров. Нужно семь лет, чтобы вырастить такую. Все это время за деревьями ухаживают: убирают лишние ветки, следят, чтобы другие растения не загораживали свет.

«Ель будет не пушистой, а слабой: слабые иголки, слабые ветки. Она не будет развиваться. Поэтому после посадки дерева мы приходим сюда для того, чтобы скосить сорную траву. Иначе может пойти нежелательная растительность», – пояснил главный лесничий Молодечненского лесхоза Андрей Шибеко.

На елочные базары в этом году только Молодечнеский лесхоз поставит пять тысяч деревьев. Андрей Шибеко рассказывает, как правильно выбирать ель, чтобы она создавала праздничное настроение.

«Самое главное, чтобы были крепкие лапки. Потому что если они легко ломаются, значит, елка либо заготовлена давно, либо она сама по себе росла в таком месте, либо имеет повреждения. Сухая елка долго у вас не простоит, иголки осыпятся», – поделился он.

А это будущий урожай: сеянцы хвойных в закрытом грунте. Весной из республиканского селекционного центра их отправят в лесхозы. К следующему году готовят и семена. Их проращивают под колпаками, чтобы проверить «всхожесть». По результату присваивают класс качества. Затем отправляют в камеры, где семена хранятся при температуре от минус до плюс двух градусов. Влажность не должна превышать 7,5%.

«При таких условиях семена могут храниться и десять лет, и даже больше. У нас были такие партии, которые лесхозы не забирали, потому что был очень большой запас, как резервный фонд. Каждый год мы их апробировали и каждый год они были первого класса качества», – рассказала заведующая центральной аналитической лабораторий Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Оксана Сидельникова.

Леса могут восстанавливать и другим способом – клонированием. Специалисты выбирают растение, маленькую частичку высаживают в стерильный бокс. Там питательная среда, которую варят на основе агар-агара, растительного аналога желатина. Добавляют микро- и макроэлементы, а также фитогормоны.

«Цель – сохранить ценный генофонд. Мы имеем дело с живым объектом, по каким-либо причинам: будь то пожар, бурелом, ветровал – данное дерево может погибнуть. И мы утратим безвозвратно этот генотип. Здесь же, когда он введен в культуру инвитро, даже при гибели материнского дерева мы можем его восстановить», – пояснил начальник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Александр Овсей.

Пока клонированные деревья не высаживают в промышленных масштабах. Поэтому ель, выращенную в пробирке, купить на елочном базаре не получится. Но одно известно точно: деревья-клоны помогут быстро восстановить леса при любых катаклизмах.

Новогодние деревья скоро станут самым популярным товаром. «МИР 24» узнал, сколько сейчас могут стоить праздничные елки и сосны в странах СНГ и Грузии. Итак, купить искусственную елку или сосну можно дешевле всего в Кыргызстане за 28 долларов, а дороже всего в Казахстане – за 100 долларов. Живую ель приобрести получится в Кыргызстане за 94 доллара, в Молдове – всего чуть дороже трех долларов. А вот в Грузии, Азербайджане и Таджикистане живые ели и сосны не продаются.