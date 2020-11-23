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У ЛСП вышел новый клип. И он всех запутал

23.11.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа ЛСП выпустила новый клип на трек «Бинокль», который всех запутал. Фанаты не понимают, почему сюжет песни не совпадает с сюжетом клипа, а еще видят отсылки к клипу The Weeknd Bliding lights.

Если кратко описать сюжет клипа словами поклонников группы, получится так: «Олег репетирует извинение в машине перед своим клубом „ЛСП Show“, после сходит с ума. Ничего дальше не понимаю». Фанаты строят теории насчет того, кого же в клипе убивает главный герой. Возможно, девочку Сашу? Или все-таки девушку из трека «Именно такой», сюжет которого больше подходит к этому клипу?

«Бинокль» — композиция из последнего альбома белорусской группы ЛСП One More City. Из этого альбома клипы есть на «Золотой мальчик» и «Мамонтенок». Поклонники пишут, что ждут видео и на другие треки, чтобы проследить всю историю, которую обычно в своих альбомах выстраивает ЛСП.

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Группа ЛСП выпустила новый клип на трек «Бинокль», который всех запутал. Фанаты не понимают, почему сюжет песни не совпадает с сюжетом клипа, а еще видят отсылки к...
 
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