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«Это было ожидаемым ходом». Химику из Академии наук не продлили контракт. Спросили о причинах
Источник материала: Tut.by
Недавно стало известно, что со старшим научным сотрудником Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Сергеем Бесарабом, также известным как автор «
Старший научный сотрудник и научный журналист Сергей Бесараб помимо своей основной работы также ведет Telegram-канал
До недавних пор Сергей трудился в лаборатории адсорбентов и катализаторов Института общей и неорганической химии НАН Беларуси, которой заведует заместитель директора по научной работе института Андрей Иванец — доверенное лицо Александра Лукашенко. Однако 17 ноября у Сергея истек контракт, который ему не продлили.
По мнению собеседника, на то было несколько причин.
— Мне сообщили о том, что не продлевают контракт, после академической планерки, за два месяца до окончания, хотя обычно у нас предупреждают за месяц и меньше, — рассказывает он. — Я начал думать, что же произошло. А произошло вот что: накануне я опубликовал свою статью про
Кроме того, я слышал, что сразу после того как белорусское научное сообщество
И еще у меня был конфликт с моим заведующим Андреем Иванцом после того, как бюро президиума
Так что непродление контракта было ожидаемым ходом, но я в своей правоте уверен. Получается, что у нас в институте не хватает людей, чтобы посадить на приборы, молодежи практически нет, но увольняют молодого сотрудника (мне 36 лет). Директор сказал, что у меня «активность, не подходящая под тематику лаборатории», хотя у меня патентов, монографий и статей, наверное, больше, чем у некоторых докторов.
Мне неоднократно неофициально сообщали, что «никто с тобой не будет связываться». То есть меня могли просто перевести в другую лабораторию в институте, но поступило указание не брать под угрозой испортить отношения с Иванцом. Никаких перескакиваний по лабораториям внутри института, никаких проектов, хотя академии нужны деньги. Русские сейчас звонят по поводу моих патентов, но у нас политика важнее денег.
«Парень он хороший, но интенсивность его работы была недостаточной»
Чтобы узнать позицию другой стороны, мы позвонили директору института, члену-корреспонденту НАН Беларуси, доктору химических наук, профессору Анатолию Кулаку.
— Здесь нет ничего особенного. Парень он хороший, и мы были заинтересованы, чтобы он работал, но понимаете, интенсивность его работы была недостаточной, — пояснил Анатолий Иосифович. — То есть посмотрите, сколько ему лет, и как мы старались, чтобы он защитил кандидатскую диссертацию. Но у него не получилось. У нас в институте, если человек проработал 6−8 лет и он не кандидат, то его функция, по существу, лаборантская.
Анатолий Кулик подчеркивает, что это единственная причина, так как без карьерного роста нет повода повысить сотруднику зарплату, а значит, у человека не будет и стимула хорошо работать. Кроме того, по его словам, заведующий лабораторией ранее неоднократно продлевал контракт Сергея в надежде, что тот все же защитит кандидатскую диссертацию.
На вопрос, может ли Сергей перейти в другую лабораторию, директор ответил следующее:
— У нас такая практика, что если заведующий лабораторией считает нецелесообразным заключение [контракта], то сотрудник может перейти в любую другую лабораторию без проблем. Но он не стал проявлять инициативу, чтобы перейти в другую лабораторию. Если бы его взяли в другую лабораторию, с ним бы сто процентов продлили контракт, у нас каждый сотрудник, особенно парень, на учете. Но вот в своей основной работе у него активности нет. Но он брался несколько раз (кстати, я лично пытался помочь ему с этой диссертацией). Энергии у него хватает на две недели, а потом пропадает, и вновь — ничего. Нам очень жаль, что так получилось, поскольку действительно — такой возраст и такие парни нам очень нужны. Но я надеюсь, что, может, в другом месте он лучше «впишется».
Отметим, что, по словам Сергея Бесараба, другие «незащитившиеся» сотрудники в его институте, которые раньше него окончили аспирантуру, пока продолжают работу. Химик добавляет, что сейчас ищет НИИ, где наконец сможет защитить свою диссертацию — неважно, в Беларуси или за границей, главное, по специальности «коллоидная химия».
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Старший научный сотрудник и научный журналист Сергей Бесараб помимо своей основной работы также ведет Telegram-канал LAB66 на тему химии. Ранее он давал нам комментарий...
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